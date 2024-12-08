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Салливан: передача Киеву ракет ATACMS не станет панацеей для Киева

«Универсальным средством» не станет и разрешение наносить удары вглубь РФ.

Передача украинской стороне дальнобойных ракет ATACMS не является «панацеей» для Киева, заявил советник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан.

Он также признал, что «панацеей» не станет и разрешение Вашингтона наносить удары вглубь территории РФ.

«Я бы просто сказал всем, кто думает, что это панацея для этого конфликта, — он не понимает, что происходит. Это не панацея, а ещё одна дополнительная возможность», — сказал Салливан.

Кроме того, советник президента США рассказал, что для Вашингтона сложности с передачей ATACMS заключались в размере собственного арсенала. Лишь «накопив» достаточное количество ракет для отправки, американская сторона передала их Вооружённым силам Украины.

Салливан добавил, что в настоящее время для Киева важны поставки боеприпасов. Помимо этого, он напомнил о «вопросе живой силы», который Украина «пытается решить в течение последних нескольких месяцев».

Заявления прозвучали в ходе выступления Салливана на форуме по национальной обороне в американском штате Калифорния.

Ранее постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил, что Российская Федерация запросила на 20 декабря заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине.