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«Рёнхап»: в Южной Корее арестован экс-министр обороны Ким Ён Хён

Ким Ён Хён подозревается в госизмене.

Южнокорейские правоохранители арестовали бывшего министра национальной обороны Ким Ён Хёна, информирует «Рёнхап».

Агентство напоминает, что он подозревается в госизмене в рамках расследования, которое проводится после того, как южнокорейский лидер Юн Сок Ёль объявил военное положение в стране.

По данным СМИ, Ким Ён Хён являлся активным сторонником введения военного положения. Именно он распорядился отправить военных в здание Национального собрания.

Ранее сообщалось, что полиция Южной Кореи запретила экс-министру обороны Ким Ён Хёну покидать страну.

Напомним, Юн Сок Ёль ввёл военное положение в Южной Корее. По его словам, это было сделано для защиты страны «от угрозы коммунистических сил» КНДР.

Правительство страны проголосовало за отмену военного положения. Юн Сок Ёль отменил военное положение, а также заявил, что отозвал военных. Президенту Южной Кореи грозил импичмент. Позже он извинился за свои действия.

Накануне стало известно, что попытка объявить импичмент Юн Сок Ёлю провалилась в связи с недостаточной поддержкой депутатов Национального собрания.