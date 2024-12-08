«Рёнхап»: в Южной Корее арестован экс-министр обороны Ким Ён Хён

Южнокорейские правоохранители арестовали бывшего министра национальной обороны Ким Ён Хёна, информирует «Рёнхап».
Агентство напоминает, что он подозревается в госизмене в рамках расследования, которое проводится после того, как южнокорейский лидер Юн Сок Ёль объявил военное положение в стране.
По данным СМИ, Ким Ён Хён являлся активным сторонником введения военного положения. Именно он распорядился отправить военных в здание Национального собрания.
Ранее сообщалось, что полиция Южной Кореи запретила экс-министру обороны Ким Ён Хёну покидать страну.
Напомним, Юн Сок Ёль ввёл военное положение в Южной Корее. По его словам, это было сделано для защиты страны «от угрозы коммунистических сил» КНДР.
Правительство страны проголосовало за отмену военного положения. Юн Сок Ёль отменил военное положение, а также заявил, что отозвал военных. Президенту Южной Кореи грозил импичмент. Позже он извинился за свои действия.
Накануне стало известно, что попытка объявить импичмент Юн Сок Ёлю провалилась в связи с недостаточной поддержкой депутатов Национального собрания.