Принц Уильям провел встречу с Трампом в Париже, пишет Independent

Крупнейший в истории пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Более 800 человек тушили пожар в течение нескольких часов. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из 800-летних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева.