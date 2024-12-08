Принц Уильям провел встречу с Трампом в Париже, пишет Independent

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на Кенсингтонский дворец сообщал, что Трамп встретится с наследным принцем Великобритании Уильямом, который будет представлять британского монарха Карла III на церемонии открытия собора Нотр-Дам. Как отмечает Independent, на церемонии открытия собора Нотр-Дам в Париже Трамп похлопал Уильяма по плечу, затем они пожали друг другу руки.
«После службы в соборе они (Трамп и Уильям — ред.) отправились в резиденцию британского посла на 40-минутную встречу, где принца видели стоящим в фойе, когда прибыл Трамп», — пишет издание.
По сообщению газеты, в резиденции посла принц Уильям и Трамп стояли рядом, лицом к журналистам. Трамп поздоровался с журналистами, а затем указал большим пальцем на Уильяма и сказал, что принц «делает фантастическую работу».
Independent добавляет, что во время мероприятия в Париже принц Уильям также беседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, его женой Брижит Макрон, а также с первой леди США Джилл Байден.
Крупнейший в истории пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Более 800 человек тушили пожар в течение нескольких часов. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из 800-летних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева.
Как сообщали французские СМИ, Макрон, который гордится тем, что обещание восстановить поврежденный пожаром собор за пять лет было выполнено, намерен был сделать его открытие своей «минутой славы».