«Причиной отмены президентских выборов в Румынии стал тот факт, что администрация уходящего президента Байдена стремится использовать Бухарест как инструмент для продолжения конфликта на Украине, пытаясь втянуть в войну Румынию», — сказал Джорджеску телеканалу Realitatea (перевод «РИА Новости»).
Кэлин Джорджеску считает, что действующий президент Клаус Йоханнис ведет страну к войне в интересах Запада.
Конституционный суд накануне, 6 декабря, аннулировал результаты выборов, объяснив это докладами спецслужб о нарушениях в ходе кампании. В частности, утверждалось, что Румыния стала мишенью для «гибридных действий» со стороны России. В МИД РФ призвали Бухарест «не раздувать “российскую угрозу” для манипулирования общественным сознанием».