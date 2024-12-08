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Кандидат в президенты Румынии: США пытаются втянуть страну в конфликт на Украине

Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску считает, что Конституционный суд отменил результаты первого тура выборов из-за США. По его мнению, Вашингтон хочет втянуть Бухарест в российско-украинский конфликт.

Источник: Reuters

«Причиной отмены президентских выборов в Румынии стал тот факт, что администрация уходящего президента Байдена стремится использовать Бухарест как инструмент для продолжения конфликта на Украине, пытаясь втянуть в войну Румынию», — сказал Джорджеску телеканалу Realitatea (перевод «РИА Новости»).

Кэлин Джорджеску считает, что действующий президент Клаус Йоханнис ведет страну к войне в интересах Запада.

Конституционный суд накануне, 6 декабря, аннулировал результаты выборов, объяснив это докладами спецслужб о нарушениях в ходе кампании. В частности, утверждалось, что Румыния стала мишенью для «гибридных действий» со стороны России. В МИД РФ призвали Бухарест «не раздувать “российскую угрозу” для манипулирования общественным сознанием».