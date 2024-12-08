Кандидат в президенты Румынии: США пытаются втянуть страну в конфликт на Украине

«Причиной отмены президентских выборов в Румынии стал тот факт, что администрация уходящего президента Байдена стремится использовать Бухарест как инструмент для продолжения конфликта на Украине, пытаясь втянуть в войну Румынию», — сказал Джорджеску телеканалу Realitatea (перевод «РИА Новости»).