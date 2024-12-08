Неделя с AmurMedia: восстанет ли Музтеатр, юбилей ветерана, любовь и губернаторы

Любовь и губернаторы: политолог Илья Гращенков прокомментировал новые KPI
На минувшей неделе президент Владимир Путин подписал указ о новых критериях оценки эффективности работы губернаторов. В обновленном списке 20 пунктов, ниже дадим скриншот президентского указа, почитаете. Многие эксперты считают, что в рейтинге появилась «народная любовь» — видимо, они разглядели ее в самом первом критерии. Хотя, по мнению политобозревателя ИА AmurMedia Юлии Терентьевой, доверию совершенно необязательно сопутствует любовь. Более того, известны случаи, например, в истории Хабаровского края, когда «народная любовь» все только усложнила. Об обновленных критериях ваш политобозреватель поговорила с политологом, экспертом по внутренней политике, президентом Центра развития региональной политики (ЦРРП) Ильей Гращенковым.
Снегурочка Ирина Мизина: Доверие детей — это ключ к созданию настоящей новогодней сказки
Снегурочка Ирина Мизина с семилетним стажем, поделилась с корреспондентом ИА AmurMedia своим уникальным опытом. В интервью она расскажет о том, как впервые приняла на себя эту волшебную роль, а также поделится яркими моментами, которые сделали её работу поистине незабываемой.
На 41 млн рублей оштрафовало Хабаровское УФАС участников медицинского картеля
Хабаровское УФАС России оштрафовало участников картельного сговора на рынке медицинских изделий на сумму более 41 миллиона рублей, сообщает ИА AmurMedia.
«Деловой клуб» ИА AmurMedia собрал экспертов: восстанет ли Музтеатр из пепла
На встрече «Делового клуба» ИА AmurMedia обсудили с нашими гостями последствия трагедии, которая случилась в Хабаровске утром 3 октября. Пожар тогда уничтожил одну из главных культурных площадок края — Музыкальный театр. Часть здания, та, где находилась входная группа и собственно зрительный зал, выгорела дотла, огонь за считанные минуты уничтожил 4000 квадратных метров. На счастье, обошлось без человеческих жертв.
Главу прокуратуры назначили в Хабаровском крае
Президент России Владимир Путин назначил нового прокурора Хабаровского края. Им стал Виталий Степанов, который ранее занимал должность первого заместителя прокурора Красноярского края. До его назначения обязанности краевого прокурора с октября исполнял Сергей Лубенец. Ранее занимавший пост руководителя прокуратуры с 2019 года Николай Рябов указом президента назначен начальником управления Генеральной прокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе, сообщает ИА AmurMedia.
110 лет исполнилось самой пожилой жительнице Хабаровска
В торжественной обстановке сотрудники комитета по управлению Центральным районом выразили свое глубочайшее почтение и самые искренние поздравления ветерану Великой Отечественной войны Марии Пахомовне Огиенко в связи с ее юбилейным днем рождения, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Морепродукты бренда «Сделано в Хабаровском крае» завоёвывают Москву
Морепродукты под брендом «Сделано в Хабаровском крае» будут представлены на московском рынке для жителей и гостей столицы. В открытии принял участие вице-губернатор Хабаровского края — руководитель представительства правительства края при правительстве РФ Олег Игнатов, сообщает ИА AmurMedia.
В Бикине появился парк культуры и отдыха
В Бикине реализован масштабный проект благоустройства, в результате которого в городе появился современный парк культуры и отдыха стоимостью 90 млн рублей, выделенных из федерального бюджета, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Письмо хабаровского школьника два года помогало в бою участнику СВО
Накануне в региональном филиале фонда «Защитники Отечества» провели телемост между Магаданом и Хабаровском. Повод особый — ветеран СВО познакомился с автором письма, которое помогало ему в бою. Им оказался шестиклассник из Хабаровска Артем Никотин, сообщает ИА AmurMedia.
Хабаровские футболисты из Академии «Искра» стали чемпионами Китая
Хабаровская Академия «Искра» стала единственной российской командой, приглашенной в Китай на престижный Международный Кубок Циндао (12+). В турнирную сетку также вошли составы из Кореи, Венгрии, Китая и Японии, сообщает ИА AmurMedia.
Долгожданную победу одержал хабаровский «Амур»
В домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ хабаровский «Амур» обыграл «Сочи» — 2:1. В составе «тигров» отличились Кирилл Слепец и Кэмерон Ли, в активе которого также результативная передача. У гостей шайбу забросил Александр Хохлачев, сообщает ИА AmurMedia.
Обсерваторию и планетарий откроют в новом центре «Эвристика» в Комсомольске-на-Амуре
В Комсомольске-на-Амуре завершается строительство инновационного интерактивного центра «Эвристика». Средства на его создание выделены из краевого бюджета в рамках реализации Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. В новом современном технопарке смогут заниматься дети уже в следующем году, сообщает ИА AmurMedia.
Суд в Хабаровске отменил кредит пенсионерки, которую обманули мошенники
В Хабаровске по иску прокурора суд признал недействительным кредитный договор, оформленный пенсионеркой под влиянием мошенников, сообщает ИА AmurMedia.