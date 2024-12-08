Неделя с AmurMedia: восстанет ли Музтеатр, юбилей ветерана, любовь и губернаторы

Любовь и губернаторы: политолог Илья Гращенков прокомментировал новые KPI



На минувшей неделе президент Владимир Путин подписал указ о новых критериях оценки эффективности работы губернаторов. В обновленном списке 20 пунктов, ниже дадим скриншот президентского указа, почитаете. Многие эксперты считают, что в рейтинге появилась «народная любовь» — видимо, они разглядели ее в самом первом критерии. Хотя, по мнению политобозревателя ИА AmurMedia Юлии Терентьевой, доверию совершенно необязательно сопутствует любовь. Более того, известны случаи, например, в истории Хабаровского края, когда «народная любовь» все только усложнила. Об обновленных критериях ваш политобозреватель поговорила с политологом, экспертом по внутренней политике, президентом Центра развития региональной политики (ЦРРП) Ильей Гращенковым.