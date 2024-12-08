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Военнопленный Рябина рассказал, как ВСУ ударили БПЛА по сдавшимся солдатам

Рябину мобилизовали в августе этого года.

Источник: Shutterstock

Вооруженные силы Украины при помощи тяжелого дрона «Баба-яга» и 120-мм миномета пытались ликвидировать группу сдавшихся в плен в Курской области украинских десантников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военного ВСУ Вячеслава Рябину, который одним из них.

По его словам, когда подошли солдаты ВС России, он и еще двое украинских военных вышли сдаваться. В этот момент начал летать беспилотник и сбрасывать снаряды, а затем по их позициям начал работать миномет.

«Потом все затихло, потом пришли военнослужащие, нас забрали и повели», — сказал военнослужащий.

Уточняется, что Рябину мобилизовали в августе этого года. В декабре он сдался в плен в Курской области.

Ранее украинский военный Сергей Стокоз, который самостоятельно сдался в плен российским войскам по Курском, заявлял, что украинское командование запугивало своих бойцов жестокостью солдат ВС России.

До этого военнопленный ВСУ Сергей Борисов рассказывал, что командир трое суток держал его в окопе, угрожая убийством.