Маск отреагировал на фото Трампа, Макрона и Зеленского

Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на совместное фото избранного президента США Дональда Трампа, французского лидера Эммануэля Макрона и Зеленского.
Миллиардер поставил смеющийся смайлик в ответ на публикацию пользователя в одной из социальных сетей, который опубликовал снимок политиков в ходе их встречи в Елисейском дворце в Париже.
У них у всех было разное выражение лица: Трамп улыбается, у Зеленского видна полуулыбка, а Макрона на фото можно назвать грустным.
Ранее сообщалось, что встреча Трампа, Макрона и Зеленского продлилась 20 минут. Отмечалось, что политики по отдельности направились в собор Парижской Богоматери.
До этого американская газета The New York Post писала, что Трамп вел себя безразлично по отношению к Зеленскому в ходе встречи во французской столице.