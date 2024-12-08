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Маск отреагировал на фото Трампа, Макрона и Зеленского

У политиков на снимке разные выражения лиц.

Источник: Аргументы и факты

Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на совместное фото избранного президента США Дональда Трампа, французского лидера Эммануэля Макрона и Зеленского.

Миллиардер поставил смеющийся смайлик в ответ на публикацию пользователя в одной из социальных сетей, который опубликовал снимок политиков в ходе их встречи в Елисейском дворце в Париже.

У них у всех было разное выражение лица: Трамп улыбается, у Зеленского видна полуулыбка, а Макрона на фото можно назвать грустным.

Ранее сообщалось, что встреча Трампа, Макрона и Зеленского продлилась 20 минут. Отмечалось, что политики по отдельности направились в собор Парижской Богоматери.

До этого американская газета The New York Post писала, что Трамп вел себя безразлично по отношению к Зеленскому в ходе встречи во французской столице.