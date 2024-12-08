Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты ведут гибридную войну против Российской Федерации на Украине. Он подчеркнул, что власти РФ не приняли бы решения о проведении СВО, если бы Киев и его западные спонсоры соблюдали минские договорённости.