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В Астане стартовали довыборы в депутаты маслихата

8 декабря начались довыборы в депутаты маслихата города Астаны вместо выбывшего по одномандатному территориальному избирательному округу № 6, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как передает пресс-служба столичного акимата, всего с 07:00 в Астане работают 19 избирательных участков, из них три закрытые.

«По городу Астана в выборах принимает участие один избирательный округ № 6, расположенный в районе “Байконыр”.Пресс-служба акимата Астаны.

В избирательный бюллетень по данному округу включено шесть кандидатов. Избирательные участки будут работать до 20:00. Депутаты маслихатов избираются на пять лет.

Помимо столицы Казахстана, довыборы сегодня пройдут во всех регионах страны, кроме города Алматы. Они касаются областных, городских и районных маслихатов, где депутаты по каким-либо причинам досрочно вернули свои мандаты.

Также на 8 декабря синоптики предупредили о синоптической ситуации и опасных явлениях погоды в Казахстане.