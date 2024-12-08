Салливан: Киев не смог предоставить достаточно пилотов для обучения на F-16

Киев не смог предоставить Вашингтону достаточного количества пилотов для обучения на американских истребителях F-16. Об этом во время конференции по национальной обороне заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
«У нас было ограниченное число обученных пилотов не потому, что мы не были готовы их обучать… а потому, что у украинцев нет пилотов для своевременного создания полноценных возможностей F-16», — сказал он.
Салливан также отметил, что американская сторона была готова обучать так много украинских пилотов управлению истребителями F-16, как это возможно.
Ранее заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов заявлял, что на Украине может быть не больше 20 американских самолетов F-16, которые ей передал Запад.
Он также сообщал, что истребители F-16, которые Украина получила от западных стран, могут быть все уничтожены еще до появления их в зоне боевых действий.