Герои СВО и ВОВ: два новых имени вписали на Обелиск Славы в Хабаровске

Первым бойцом, чьё имя вписали на обелиск накануне, стал Евгений Ян, служивший в прославленной 150-й ордена Кутузова стрелковой дивизии. Её бойцы Михаил Егоров и Мелитон Кантария подняли в мае 1945 года подняли Знамя Победы над Рейхстагом. Сейчас копию легендарного знамени устанавливают российские военнослужащие во множестве освобождённых населённых пунктов Украины.