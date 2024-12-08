Герои СВО и ВОВ: два новых имени вписали на Обелиск Славы в Хабаровске

В Хабаровске увековечили двух героев на Обелиске Славы. Ими стали участники специальной военной операции и Великой Отечественной войны, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Дмитрий Демешин.
Первым бойцом, чьё имя вписали на обелиск накануне, стал Евгений Ян, служивший в прославленной 150-й ордена Кутузова стрелковой дивизии. Её бойцы Михаил Егоров и Мелитон Кантария подняли в мае 1945 года подняли Знамя Победы над Рейхстагом. Сейчас копию легендарного знамени устанавливают российские военнослужащие во множестве освобождённых населённых пунктов Украины.
Вторым героем стал наш современник, участник СВО Андрей Машаровский. Боец сражался с нацистами ВСУ в составе 57-й гвардейской стрелковой бригады, которая в начале октября завершила деоккупацию Угледара в ДНР. При выполнении боевой задачи хабаровчанин погиб.
Всего, отметил Демешин, на стеле вписано 210 имен героев-дальневосточников. Их память почтят 9 декабря в День Героев Отечества.