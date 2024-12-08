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AFP: в Дамаске слышны выстрелы

Ранее сообщалось, что террористы подошли к окраинам Дамаска.

Звуки выстрелов слышны в сирийской столице, информирует Agence France-Presse.

«Жители Дамаска сообщают … о звуках выстрелов», — говорится в публикации.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам»* в ноябре начала масштабную операцию в Сирийской Арабской Республике.

Город Алеппо, который является вторым по величине в стране, а также его окрестности, в том числе международный аэропорт и военный аэродром, перешли под контроль боевиков.

Ранее сообщалось, что террористы подошли к окраинам Дамаска. По данным CNN, сирийский лидер Башар Асад мог покинуть Дамаск.

* Запрещённая в РФ террористическая группировка.