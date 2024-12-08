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В Британии допустили раскол ЕС из-за соглашения с Южной Америкой

Новое соглашение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР) может вызвать раскол Евросоюза (ЕС) из-за появившихся разногласий между Францией, Германией и Бельгией. Об этом 7 декабря сообщила британская газета Daily Express.

Источник: Reuters

«Новая сделка Урсулы фон дер Лейан с Южной Америкой угрожает расколоть Европейский Союз, поскольку напряженность в отношениях между Парижем, Брюсселем и Берлином растет», — говорится в материале.

Уточняется, что жители и правительство Франции обеспокоены данной сделкой, потому что боятся подрыва внутренних рынков птицы и говядины, а в Германии рассматривают данное соглашение как средство увеличения экспорта.

Ранее, 26 ноября, около 25 французских фермеров на тракторах устроили у Европейского парламента в Страсбурге протест против соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и МЕРКОСУР.

До этого, 17 ноября, фермеры недалеко от Парижа начали акцию протеста, заблокировав тракторами часть шоссе, ведущего к столице Франции, в знак протеста против соглашения о свободной торговле между ЕС и Южноамериканским общим рынком.

МЕРКОСУР — это экономическое и политическое соглашение об общем рынке стран Южной Америки. Сообщество основано в 1991 году, и на сегодня в него входят Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай и Уругвай.

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торговля