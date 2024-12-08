В Британии допустили раскол ЕС из-за соглашения с Южной Америкой

«Новая сделка Урсулы фон дер Лейан с Южной Америкой угрожает расколоть Европейский Союз, поскольку напряженность в отношениях между Парижем, Брюсселем и Берлином растет», — говорится в материале.
Уточняется, что жители и правительство Франции обеспокоены данной сделкой, потому что боятся подрыва внутренних рынков птицы и говядины, а в Германии рассматривают данное соглашение как средство увеличения экспорта.
Ранее, 26 ноября, около 25 французских фермеров на тракторах устроили у Европейского парламента в Страсбурге протест против соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и МЕРКОСУР.
До этого, 17 ноября, фермеры недалеко от Парижа начали акцию протеста, заблокировав тракторами часть шоссе, ведущего к столице Франции, в знак протеста против соглашения о свободной торговле между ЕС и Южноамериканским общим рынком.
МЕРКОСУР — это экономическое и политическое соглашение об общем рынке стран Южной Америки. Сообщество основано в 1991 году, и на сегодня в него входят Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай и Уругвай.