Премьер Сирии объявил о готовности передать власть

«Эта страна может быть нормальной страной, которая строит хорошие отношения со своими соседями и со всем миром… Но этот вопрос зависит от любого руководства, избранного сирийским народом. Мы готовы сотрудничать с ним (с этим руководством.— “Ъ”) и предоставить все возможные условия», — сказал глава правительства в видеообращении в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России; цитата по AFP).