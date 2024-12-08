Олбани
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Сирии объявил о готовности передать власть

Премьер Сирии Мухаммад Гази Аль-Джалали заявил, что не покинет страну, чтобы обеспечить работу государственных институтов. Он готов сотрудничать с оппозицией и призвал к сохранению государственных институтов. Боевики объявили о захвате Дамаска и о падении режима президента Башара Асада.

Источник: Reuters

«Эта страна может быть нормальной страной, которая строит хорошие отношения со своими соседями и со всем миром… Но этот вопрос зависит от любого руководства, избранного сирийским народом. Мы готовы сотрудничать с ним (с этим руководством.— “Ъ”) и предоставить все возможные условия», — сказал глава правительства в видеообращении в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России; цитата по AFP).

Глава правительства призвал сохранить государственные институты, которые «предназначены для всех». Он отметил, что нужно «мыслить рационально и думать о своей стране».

«Мы протягиваем руку оппозиции, которая протянула свою руку и заявила, что не причинит вреда никому, кто принадлежит этой стране», — добавил Мухаммад Гази Аль-Джалали.

Лидер сирийской группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в РФ) Абу Мухаммад аль-Джулани объявил, что учреждения останутся под управлением премьер-министра до официальной передачи власти.

Сирийская оппозиция заявила, что взяла под контроль Дамаск и что Башар Асад бежал из страны. Боевики обратились к сирийцам по всему миру со словами: «Сирия ждет вас». Они пообещали не будут мстить и что Сирия станет местом «мирного сосуществования».

Наступление антиправительственных группировок во главе с «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в РФ) продолжается с конца ноября. В ночь на 8 декабря боевики сначала захватили город Хомс, а позднее вошли в Дамаск.