Сирийские боевики взяли под контроль Дамаск

По данным СМИ, боевики достигли центральной площади Омейядов в Дамаске, а также захватили штаб-квартиру сирийского государственного телевидения. При этом радиостанция Sham FM сообщает, что в Дамаске произошли взрывы.
Ранее также сообщалось, что международный аэропорт Дамаска прекратил работу после того, как все сотрудники покинули свои рабочие места.
В свою очередь, в администрации действующего президента США Джо Байдена выразили мнение, что правление сирийского лидера Башара Асада может завершиться в течение недели или нескольких дней. При этом официального прогноза относительно возможного свержения Асада нет, подчеркивают чиновники.