Сирийские боевики взяли под контроль Дамаск

В свою очередь, в администрации действующего президента США Джо Байдена выразили мнение, что правление сирийского лидера Башара Асада может завершиться в течение недели или нескольких дней. При этом официального прогноза относительно возможного свержения Асада нет, подчеркивают чиновники.