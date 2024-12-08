Повстанцы взяли Дамаск, Асад теряет контроль над Сирией. Онлайн

07:12 Премьер-министр Мухаммад Гази аль-Джалали заявил, что о готовности сотрудничать с любым руководством, которое выберет народ.

«Мы готовы сотрудничать с любым правительством, которое выберут сирийцы», — передает его слова Al Jazeera.

06:25 Власти сообщили о закрытии аэропорта Дамаска.

06:31 Повстанцы установили контроль над тюрьмой Седная в Дамаске и освободили заключенных, передает Al Jazeera. В правительственном квартале столицы, включая районы Абу-Руммане и Маззе, слышны звуки перестрелки.

06:11 О том, что президент Асад покинул Сирию, также пишут Reuters и CNN. В столице Сирии не было признаков развертывания армии. Тысячи жителей собрались на главной площади Дамаска, скандируя «Свобода!».

05:58 Повстанцы установили контроль над Дамаском, пишет Al Haddath. Объединенное командование оппозиции и исламистских группировок «Аль-Фатх аль-Мубин» заявило в своем Telegram-канале о бегстве президента Сирии Башара Асада.

05:55 На улицах Дамаска происходят вооруженные столкновения между повстанцами и правительственными войсками, сообщает CNN.