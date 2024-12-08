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Средства ПВО за ночь уничтожили 46 украинских БПЛА над пятью регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 46 украинских беспилотников над пятью регионами России. Об этом 8 декабря сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов. 17 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, 12 уничтожены над территорией Курской области, шесть БПЛА — над территорией Воронежской области, семь БПЛА — над территорией Ростовской области и четыре — над территорией Астраханской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале МО РФ.

Уточняется, что атаки были совершены БПЛА самолетного типа.

Ранее в тот же день временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал об уничтожении двух БПЛА над регионом. Он указал, что пострадавших в результате происшествия нет.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.