Средства ПВО за ночь уничтожили 46 украинских БПЛА над пятью регионами РФ

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов. 17 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, 12 уничтожены над территорией Курской области, шесть БПЛА — над территорией Воронежской области, семь БПЛА — над территорией Ростовской области и четыре — над территорией Астраханской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале МО РФ.