Средства ПВО за ночь уничтожили 46 украинских БПЛА над пятью регионами РФ

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов. 17 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, 12 уничтожены над территорией Курской области, шесть БПЛА — над территорией Воронежской области, семь БПЛА — над территорией Ростовской области и четыре — над территорией Астраханской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале МО РФ.
Уточняется, что атаки были совершены БПЛА самолетного типа.
Ранее в тот же день временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал об уничтожении двух БПЛА над регионом. Он указал, что пострадавших в результате происшествия нет.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.