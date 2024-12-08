Что известно о ситуации в Сирии

ТАСС собрал главное, что известно о ситуации к этому часу.
- Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил о готовности сотрудничать с любым руководством, которое выберет народ;
- Мухаммед Гази аль-Джалали призвал сохранить государственные институты, которые «предназначены для всех»;
- Башар Асад покинул Дамаск на фоне событий в республике, сообщило агентство Reuters;
- Глава правительства Сирии заявил о готовности передать власть в стране мирным путем;
- Международный аэропорт Дамаска прекратил принимать и отправлять рейсы;
- Сирийские боевики взяли под контроль Дамаск, утверждает телеканал Al Hadath;
- Подразделения сирийской армии покинули центр Дамаска, утверждает телеканал Al Jazeera.
- Сирийские боевики захватили тюрьму Сейдная и выпустили из нее заключенных, сообщил телеканал Al Jazeera.
- В Дамаске формирования вооруженной оппозиции продвигаются по городу, слышна интенсивная стрельба, заявили очевидцы.