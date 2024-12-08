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Что известно о ситуации в Сирии

Утром 8 декабря боевики террористических формирований вошли в Дамаск. Как сообщил телеканал Al Jazeera, правительственные силы покинули центр города.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал главное, что известно о ситуации к этому часу.

  • Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил о готовности сотрудничать с любым руководством, которое выберет народ;
  • Мухаммед Гази аль-Джалали призвал сохранить государственные институты, которые «предназначены для всех»;
  • Башар Асад покинул Дамаск на фоне событий в республике, сообщило агентство Reuters;
  • Глава правительства Сирии заявил о готовности передать власть в стране мирным путем;
  • Международный аэропорт Дамаска прекратил принимать и отправлять рейсы;
  • Сирийские боевики взяли под контроль Дамаск, утверждает телеканал Al Hadath;
  • Подразделения сирийской армии покинули центр Дамаска, утверждает телеканал Al Jazeera.
  • Сирийские боевики захватили тюрьму Сейдная и выпустили из нее заключенных, сообщил телеканал Al Jazeera.
  • В Дамаске формирования вооруженной оппозиции продвигаются по городу, слышна интенсивная стрельба, заявили очевидцы.