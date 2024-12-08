Офицерам армии Сирии сообщили о победе повстанцев

Штаб-квартиру сирийского Минобороны покидают военнослужащие, передает Al Jazeera. Солдаты бросают и контрольно-пропускные пункты в Дамаске.
Руководство повстанцев потребовало от боевиков не захватывать госучреждения, а дождаться плановой передачи власти. Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым руководством, выбранным сирийским народом, и принимать любые меры по «передаче» власти. Он добавил, что остается в своем доме в Дамаске. Президент Башар Асад покинул Дамаск, утверждают источники Reuters и Al Hadath.
В аэропорту Дамаска царит хаос, десятки людей проходят КПП и бегут к выходам на посадку, передает CNN. Другие жители столицы празднуют победу повстанцев стрельбой и танцами на улицах.
«Никто не ожидал, что сирийская армия окажется настолько хрупкой. Это свидетельствует об отсутствии желания у этой армии сражаться — от Алеппо до столицы», — рассказал Al Jazeera военный аналитик Элиас Ханна. Он обратил внимание, что сирийская армия объявляла о «передислокациях», но не смогла организовать устойчивую оборону.
Наступление повстанцев началось в середине прошлой недели, 27 ноября. За примерно десять дней боевики захватили крупнейшие города страны. Возглавляет наступление исламистская группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической организацией и запрещена). Их поддержали отдельные подразделения «Сирийской национальной армии» (СНА; ранее была известна как «Сирийская свободная армия»), которую финансировали США и Турция.
Российские власти поддерживают правительство президента Асада. Во время продвижения боевиков к столице Минобороны докладывало об ударах по подразделениям повстанцев.
«Президент [Джо] Байден и его команда внимательно следят за чрезвычайными событиями в Сирии и поддерживают постоянную связь с региональными партнерами», — сообщили в Белом доме.
Избранный президент США Дональд Трамп пообещал не вмешиваться в происходящее. «Это не наша борьба. Пусть играют по своим правилам», — сказал он. Трамп вступит в должность через месяц, 20 января.