Офицерам армии Сирии сообщили о победе повстанцев

«Никто не ожидал, что сирийская армия окажется настолько хрупкой. Это свидетельствует об отсутствии желания у этой армии сражаться — от Алеппо до столицы», — рассказал Al Jazeera военный аналитик Элиас Ханна. Он обратил внимание, что сирийская армия объявляла о «передислокациях», но не смогла организовать устойчивую оборону.