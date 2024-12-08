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2860 вопросов прислали жители Челябинской области на Прямую линию губернатора

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ответит на вопросы жителей региона уже через несколько дней, 11 декабря. Поэтому южноуральцы уже активно присылают сообщения.

Источник: Комсомольская правда

На Прямую линию губернатора уже поступило 2 860 сообщений, рассказали в пресс-службе правительства области. Вопросы можно отправлять вплоть до окончания онлайн-трансляции.

Как задать вопрос губернатору.

— видеоролик можно загрузить через сайт спроситекслера.рф. Там нужно нажать на баннер «Отправить видеообращение», прикрепить видеофайл и заполнить форму обратной связи;

— вопрос в текстовой форме тоже можно отправить через сайт спроситекслера.рф. Нужно нажать на баннер «Задать вопрос». Но отправить заявку таким способом смогут только те, у кого есть регистрация на портале госуслуг;

— Без регистраций и интернета можно задать вопрос по телефону. Для этого работает горячая линия 8−800−500−74−50.

Прямая линия губернатора Алексея Текслера начнется в среду, 11 декабря, в 12:00. Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на страницах в социальных сетях главы области и регионального правительства, в соцсетях и эфире радио «Комсомольской правды-Челябинск», а также на местных телеканалах.