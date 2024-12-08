2860 вопросов прислали жители Челябинской области на Прямую линию губернатора

На Прямую линию губернатора уже поступило 2 860 сообщений, рассказали в пресс-службе правительства области. Вопросы можно отправлять вплоть до окончания онлайн-трансляции.
Как задать вопрос губернатору.
— видеоролик можно загрузить через сайт спроситекслера.рф. Там нужно нажать на баннер «Отправить видеообращение», прикрепить видеофайл и заполнить форму обратной связи;
— вопрос в текстовой форме тоже можно отправить через сайт спроситекслера.рф. Нужно нажать на баннер «Задать вопрос». Но отправить заявку таким способом смогут только те, у кого есть регистрация на портале госуслуг;
— Без регистраций и интернета можно задать вопрос по телефону. Для этого работает горячая линия 8−800−500−74−50.
Прямая линия губернатора Алексея Текслера начнется в среду, 11 декабря, в 12:00. Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на страницах в социальных сетях главы области и регионального правительства, в соцсетях и эфире радио «Комсомольской правды-Челябинск», а также на местных телеканалах.