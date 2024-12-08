Президенту Южной Кореи присвоили статус подозреваемого по делу о мятеже

Уточняется, что ранее прокуратура Республики Корея начала расследование по заявлению оппозиционных депутатов о государственной измене корейского президента.
«Было подано множество жалоб, и в соответствии с процедурой ведется расследование», — выразился руководитель специальной группы по расследованию событий военного положения Пак Се Хён.
Он добавил, что прокуратура расследует обвинения против Юн Сок Ёля в злоупотреблении властью и мятеже.
Ранее, 7 декабря, председатель правящей партии Южной Кореи «Гражданская сила» Хан Дон Хун заявил об обещании корейского президента Юн Сок Ёля уйти в отставку досрочно. Хан Дон Хун извинился перед гражданами страны за события, происходящие «с момента объявления военного положения до сегодняшнего дня».
Ранее в этот день сообщалось, что национальное собрание (парламент) Южной Кореи не смогло набрать нужного числа голосов для импичмента президента Юн Сок Ёля. До этого в Сеуле в районе Йоидо около 149 тыс. митингующих собрались возле здания Национального собрания с требованием решения по импичменту президенту.
Также в субботу Юн Сок Ёль во время публичного обращения извинился перед согражданами из-за введения в стране военного положения. Глава Южной Кореи пообещал не вводить его повторно.
Юн Сок Ёль объявил военное положение в стране 3 декабря. Причиной такого шага он назвал угрозу паралича власти, возникшую из-за попыток провести процедуру импичмента. Командующий чрезвычайным режимом, начальник штаба сухопутных войск Пак Ан Су отметил, что до отмены военного положения в республике запрещены деятельность парламента, политических партий и объединений. На улицы Сеула была выведена военная техника.
Оппозиционная партия республики, в свою очередь, потребовала отставки главы государства и сообщила, что намерена обвинить Юн Сок Ёля в государственной измене. Тогда же все руководители и старшие секретари администрации президента Южной Кореи подали в отставку. Кроме того, профсоюзы республики объявили всеобщую забастовку.