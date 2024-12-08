Президенту Южной Кореи присвоили статус подозреваемого по делу о мятеже

Ранее в этот день сообщалось, что национальное собрание (парламент) Южной Кореи не смогло набрать нужного числа голосов для импичмента президента Юн Сок Ёля. До этого в Сеуле в районе Йоидо около 149 тыс. митингующих собрались возле здания Национального собрания с требованием решения по импичменту президенту.