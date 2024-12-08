Над территорией РФ уничтожено 46 БПЛА ВСУ. Военная операция, день 1019-й

08:30 Военнослужащий отдельной президентской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Сидорик заявил, что его часть отступает с позиций в Великой Новоселке и окрестностях на юге Донецкой народной республики (ДНР).

«Вся отступает, полностью — девятка (девятая рота), восьмерка, семерка. С наших позиций уже ушли тоже. Все оттягиваются», — сказал пленный ТАСС.

08:10 Переданные Украине танки Abrams оказались не самой полезной техникой для ВСУ в боевых действиях, признал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы отправили Украине танки Abrams. Те танки Abrams, на самом деле, недоукомплектованы, потому что это не самая полезная часть техники для них в сражении», — сказал он.

08:02 После встречи президента Украины Владимира Зеленского с избранным президентом США Дональдом Трампом в паржском Елисейском дворце стало очевидно, что Киев готов идти на уступки в ходе мирных переговоров с Россией. Об этом заявило издание The New York Times (NYT).

08:01 В течение прошедшей ночи пресечены попытки ВСУ совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, сообщает МО.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов. 17 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, 12 уничтожены над территорией Курской области, шесть БПЛА — над территорией Воронежской области, семь БПЛА — над территорией Ростовской области и четыре — над территорией Астраханской области», — говорится в сообщении.

08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 1019-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.