Над территорией РФ уничтожено 46 БПЛА ВСУ. Военная операция, день 1019-й

В ночь на воскресенье ВСУ атаковали территорию РФ c применением БПЛА самолетного типа. Как сообщает Минобороны, средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов. Издание The New York Times (NYT) считает, что Киев готов идти на уступки в ходе мирных переговоров с Россией. К такому выводу американские журналисты пришли после встречи президента Украины Зеленского с избранным президентом США Трампом в Париже. В Белом доме признали, что танки Abrams оказались не самой полезной техникой для ВСУ в боевых действиях против ВС РФ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.