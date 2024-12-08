Правительство Приморья откроет представительства за границей

Также напомним, что за 10 месяцев 2024 года бизнесмены края заключили 90 экспортных контрактов. Общий товарооборот Приморского края и КНР в 2023 году составил 8,6 млрд. долларов. По итогам этого года, в соответствие с прогнозом, рассчитывают выйти на 10 млрд. долларов.