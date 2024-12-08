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Правительство Приморья откроет представительства за границей

Это должно помочь продвигать интересы региона.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В 2025 году представительства Приморского края откроются в Китае, Узбекистане и Кыргызстане. Как сообщил заместитель председателя правительства региона Николай Стецко, главная цель — продвижения края за рубежом.

«Внешнеэкономическая деятельность и ее экспортная составляющая играют важную роль в экономике Приморского края», — сообщил Николай Стецко в ходе экспортного форума, который проводился во Владивостоке.

Было принято решение открыть новые представительства в Республиках Узбекистан и Кыргызстан, а также в китайских городах — Пекине, Шанхае и Циндао.

Таким образом, число представительств правительства края за границей достигнет 7. Ранее в КНР были открыты и работают такие структуры в Даляне и Харбине.

Также напомним, что за 10 месяцев 2024 года бизнесмены края заключили 90 экспортных контрактов. Общий товарооборот Приморского края и КНР в 2023 году составил 8,6 млрд. долларов. По итогам этого года, в соответствие с прогнозом, рассчитывают выйти на 10 млрд. долларов.