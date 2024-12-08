В МИД рассказали об инцидентах с посольством России в Швеции

Там напомнили, что «в ночь на 29 ноября территория посольства России в Швеции подверглась очередной атаке (десятый случай с мая 2024 года) управляемого неизвестными лицами беспилотного летательного аппарата, который сбросил на его территорию емкости с красной краской». «Шведская полиция бездействовала, ограничившись лишь протоколированием фактов вандализма и нанесения ущерба имуществу дипломатической миссии», — указали в российском министерстве.