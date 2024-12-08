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В МИД рассказали об инцидентах с посольством России в Швеции

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российская сторона из-за регулярных атак беспилотников с краской на здание своего посольства в Стокгольме, регулярно указывает шведской стороне на недостатки охраны дипмиссии, сообщили РИА Новости в МИД РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Иначе обстоит дело с защитой посольства России в Стокгольме: российская сторона вынуждена регулярно указывать шведской стороне на недостатки в организации охраны дипмиссии», — заявили в МИД РФ.

Там напомнили, что «в ночь на 29 ноября территория посольства России в Швеции подверглась очередной атаке (десятый случай с мая 2024 года) управляемого неизвестными лицами беспилотного летательного аппарата, который сбросил на его территорию емкости с красной краской». «Шведская полиция бездействовала, ограничившись лишь протоколированием фактов вандализма и нанесения ущерба имуществу дипломатической миссии», — указали в российском министерстве.

дипломатия