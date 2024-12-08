Новосибирский завод им. Чкалова посетил глава Минпромторга Антон Алиханов

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов посетил новосибирский авиационный завод им. Чкалова и СибНИА им. Чаплыгина. В том числе, столицу Сибири посетили министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, а также руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.