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Новосибирский завод им. Чкалова посетил глава Минпромторга Антон Алиханов

Глава Минпромторга посетил завод им. Чкалова в столице Сибири.

Источник: правительство Новосибирской области

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов посетил новосибирский авиационный завод им. Чкалова и СибНИА им. Чаплыгина. В том числе, столицу Сибири посетили министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, а также руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

В свою очередь, глава Новосибирской области Андрей Травников отметил, что сейчас авиационный завод им. Чкалова имеет полную загрузку по работе и реализует программы по развитию производства.