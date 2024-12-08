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Главой Иловлинского района Волгоградской области остался Иван Гель

Депутатов Иловлинского района Волгоградской области не смутило, что действующий глава администрации Иван Гель стал фигурантом уголовного дела, которое вот-вот начнет рассматривать райсуд.

По итогам конкурса он в очередной раз избран главой района. За его кандидатуру проголосовали единогласно.

Ивану Гелю исполнилось 62 года. Он выпускник Волгоградского сельскохозяйственного института, который окончил в 1984 году по специальности «Механизация сельского хозяйства».

Трудовой стаж главы района 27 лет, район он возглавляет 15 лет, с 2009 года.

«Под его руководством в муниципальном образовании произошли позитивные преобразования, все реализованные на территории района федеральные и региональные программы направлены на улучшение качества жизни жителей района», — подчеркивают в администрации региона.

Ранее группа иловлинцев требовала отстранения Ивана Геля от должности, поскольку срок его полномочий на посту главы района истек.