Глава правительства Сирии заявил, что большинство министров остаются в Дамаске

По его словам, правительство сейчас ведет переговоры с лидерами сирийских боевиков.
«Наше послание народу заключается в том, что в стране начинается новый этап», — приводит телеканал слова аль-Джалали на своей странице в соцсети Х.
Глава правительства САР также указал, что его последний контакт с президентом республики Башаром Асадом состоялся накануне вечером.
«У меня нет информации о местонахождении Асада и о том, когда он покинул регион», — указал он.
Утром в воскресенье СМИ сообщили, что президент Сирии покинул Дамаск. Уточнялось, что самолет авиакомпании Syrian Air вылетел из аэропорта столицы и направился в сторону прибрежного региона Сирии, однако затем развернулся, после чего пропал с карты. Позднее сообщалось, что сирийские формирования террористов взяли под контроль тюрьму Сейдная в пригороде Дамаска и выпустили всех заключенных.
29 ноября глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал активизацию террористов частью плана США на фоне поражения Израиля в Ливане. При этом в Белом доме отвергли свою причастность к происходящему.
В свою очередь, Британия, США, Франция и ФРГ призвали все стороны в Сирии к деэскалации, а постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия решительно осуждает вылазку террористов. Помимо этого, глава МИД РФ Сергей Лавров 8 декабря на Дохийском форуме заявил, что недопустимо позволять террористам захватывать земли в Сирии.