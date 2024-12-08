Глава правительства Сирии заявил, что большинство министров остаются в Дамаске

Утром в воскресенье СМИ сообщили, что президент Сирии покинул Дамаск. Уточнялось, что самолет авиакомпании Syrian Air вылетел из аэропорта столицы и направился в сторону прибрежного региона Сирии, однако затем развернулся, после чего пропал с карты. Позднее сообщалось, что сирийские формирования террористов взяли под контроль тюрьму Сейдная в пригороде Дамаска и выпустили всех заключенных.