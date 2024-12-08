В Омск приехал полпред президента Анатолий Серышев

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев провёл рабочую встречу с губернатором Омской области Виталием Хоценко. В центре внимания, по сообщению пресс-службы правительства, были итоги реализации нацпроектов и ключевые планы на следующий год.
Глава региона отметил, что среди приоритетов — участие Омской области во всех новых национальных проектах. Особое внимание будет уделено модернизации коммунальной инфраструктуры: региону уже выделено 1,9 млрд рублей федерального финансирования на три года. Также область начнёт вторую программу по расселению из ветхого жилья и продолжит решать вопросы обманутых дольщиков и обеспечения жильём детей-сирот.
Дополнительные усилия будут направлены на поддержку промышленности и инвестиционной активности. Полпред Анатолий Серышев положительно оценил работу региона по подготовке специалистов для оборонных предприятий и созданию механизма практико-ориентированного обучения студентов в вузах.
Развитие образования остаётся важным направлением. Омская область уже получила одобрение Минпросвещения на капитальный ремонт 71 школы, 16 детских садов и 9 колледжей в ближайшие три года. Кроме того, продолжится строительство новых образовательных учреждений.
«В Омской области существуют накопившиеся ранее проблемы, например, перегруженность школ, но есть чёткая программа действий и положительная динамика решения этих проблем. Очень важно сохранить эту динамику, в случае возникновения сложностей, аппарат полпреда готов всячески содействовать и помогать», — заявил Анатолий Серышев.
В ходе встречи обсудили и значимые инфраструктурные проекты: строительство аэропорта Омск-Фёдоровка, Северного обхода, создание операционного центра Клинико-хирургического медицинского центра.
«Рассказал Анатолию Анатольевичу о создаваемой нами многоуровневой системе оказания медицинской помощи бойцам СВО. Благодаря такому подходу военнослужащие и ветераны специальной военной операции будут обеспечены хирургическим операционным лечением, реабилитационным восстановлением и протезированием», — сообщил Виталий Хоценко в своём телеграм-канале.
Также на встрече обсудили текущий отопительный сезон и восстановление территорий, пострадавших от паводка.