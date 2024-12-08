В Омск приехал полпред президента Анатолий Серышев

Глава региона отметил, что среди приоритетов — участие Омской области во всех новых национальных проектах. Особое внимание будет уделено модернизации коммунальной инфраструктуры: региону уже выделено 1,9 млрд рублей федерального финансирования на три года. Также область начнёт вторую программу по расселению из ветхого жилья и продолжит решать вопросы обманутых дольщиков и обеспечения жильём детей-сирот.