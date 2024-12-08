Сирийские боевики после захвата телевидения заявили о падении режима Асада

«Город Дамаск освобожден. Тиран Башар Асад был свергнут. Все заключенные были освобождены из тюрьмы Дамаска. Мы желаем всем нашим бойцам и гражданам сохранить и поддерживать собственность государства Сирия. Да здравствует Сирия», — заявили боевики (цитата по «Аль-Джазира»).
Как передает Reuters, командование Сирии уведомило военных о завершении правления Башара Асада. При этом армия страны продолжает бои против антиправительственных сил вблизи городов Хама, Хомс и Дераа.
В конце ноября в Сирии началось наступление антиправительственных сил. В ночь на 8 декабря они захватили город Хомс и вошли в столицу Дамаск. Президент Башар Асад, по данным СМИ, покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Премьер Сирии Мухаммад Гази Аль-Джалали заявил о готовности сотрудничать с оппозицией и передать власть мирным путем.