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Сирийские боевики после захвата телевидения заявили о падении режима Асада

Сирийские антиправительственные силы получили контроль над государственным телевидением страны. В своем заявлении они сказали, что сегодня они положили конец 24-летнему периоду правления президента Башара Асада.

Источник: Reuters

«Город Дамаск освобожден. Тиран Башар Асад был свергнут. Все заключенные были освобождены из тюрьмы Дамаска. Мы желаем всем нашим бойцам и гражданам сохранить и поддерживать собственность государства Сирия. Да здравствует Сирия», — заявили боевики (цитата по «Аль-Джазира»).

Как передает Reuters, командование Сирии уведомило военных о завершении правления Башара Асада. При этом армия страны продолжает бои против антиправительственных сил вблизи городов Хама, Хомс и Дераа.

В конце ноября в Сирии началось наступление антиправительственных сил. В ночь на 8 декабря они захватили город Хомс и вошли в столицу Дамаск. Президент Башар Асад, по данным СМИ, покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Премьер Сирии Мухаммад Гази Аль-Джалали заявил о готовности сотрудничать с оппозицией и передать власть мирным путем.