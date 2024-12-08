Сирийские боевики после захвата телевидения заявили о падении режима Асада

В конце ноября в Сирии началось наступление антиправительственных сил. В ночь на 8 декабря они захватили город Хомс и вошли в столицу Дамаск. Президент Башар Асад, по данным СМИ, покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Премьер Сирии Мухаммад Гази Аль-Джалали заявил о готовности сотрудничать с оппозицией и передать власть мирным путем.