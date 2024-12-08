Переговоры с боевиками и нахождение Асада. Что сказал премьер Сирии

ТАСС собрал основные тезисы.
О переговорах
- Правительство Сирии, подчинявшееся президенту республики Башару Асаду, ведет переговоры с руководством боевиков, которые захватили власть в стране.
- Большинство сирийских министров, входивших в состав правительства Асада, остаются в Дамаске и будут контролировать работу государственных учреждений.
- Надо сохранить государственные институты, которые «предназначены для всех».
- Премьер заявил о готовности передать власть в стране мирным путем.
- Неизвестно, функционирует ли министерство обороны республики, которому подчинялись правительственные силы.
Об Асаде
- Правительству Сирии неизвестно местонахождение Асада.
- Последний контакт с Асадом был вечером 7 декабря.
- Правительство не связано со службами безопасности, которыми руководил президент.
О ситуации в республике
- 27 ноября формирования экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) и ее союзников совершили масштабное нападение на Алеппо и другие населенные пункты на севере Сирии.
- Позднее командование вооруженных сил арабской республики проинформировало, что армия была вынуждена отступить из Алеппо, чтобы перегруппироваться и подготовиться к контратаке.
- 5 декабря оно объявило о проникновении боевиков в несколько кварталов города Хама — административного центра одноименной провинции, расположенной на западе страны. Согласно заявлению армии, удерживавшие Хаму подразделения правительственных сил были выведены за пределы города.