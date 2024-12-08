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Переговоры с боевиками и нахождение Асада. Что сказал премьер Сирии

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази Аль-Джаляли выступил с заявлением о ситуации в республике на телеканале Al Arabiya.

Источник: AP 2024

ТАСС собрал основные тезисы.

О переговорах

  • Правительство Сирии, подчинявшееся президенту республики Башару Асаду, ведет переговоры с руководством боевиков, которые захватили власть в стране.
  • Большинство сирийских министров, входивших в состав правительства Асада, остаются в Дамаске и будут контролировать работу государственных учреждений.
  • Надо сохранить государственные институты, которые «предназначены для всех».
  • Премьер заявил о готовности передать власть в стране мирным путем.
  • Неизвестно, функционирует ли министерство обороны республики, которому подчинялись правительственные силы.

Об Асаде

  • Правительству Сирии неизвестно местонахождение Асада.
  • Последний контакт с Асадом был вечером 7 декабря.
  • Правительство не связано со службами безопасности, которыми руководил президент.

О ситуации в республике

  • 27 ноября формирования экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) и ее союзников совершили масштабное нападение на Алеппо и другие населенные пункты на севере Сирии.
  • Позднее командование вооруженных сил арабской республики проинформировало, что армия была вынуждена отступить из Алеппо, чтобы перегруппироваться и подготовиться к контратаке.
  • 5 декабря оно объявило о проникновении боевиков в несколько кварталов города Хама — административного центра одноименной провинции, расположенной на западе страны. Согласно заявлению армии, удерживавшие Хаму подразделения правительственных сил были выведены за пределы города.