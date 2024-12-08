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Лукашенко поздравил белорусов и россиян с 25-летием Союзного государства

МИНСК, 8 дек — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко направил обращение к народам Беларуси и России по случаю 25-летия Союзного государства, сообщили в пресс-службе президента.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

Четверть века назад, 8 декабря 1999 года, был подписан договор о создании наднационального объединения — Союзного государства Беларуси и России. Это решение, по его словам, носило судьбоносный характер и позволило двум странам сохранить экономику, а также преодолеть все трудности в других сферах.

Лукашенко отметил, что союз Беларуси и России получил большую поддержку у народов двух стран. За 25 лет страны реализовали множество совместных программ и проектов, занялись исследованием космоса, атомной энергетикой и высокими технологиями.

Президент обратил внимание, что граждане Союзного государства имеют равные права, могут свободно передвигаться и жить на территории двух стран.

«В непростых условиях прошедшего периода мы многократно могли убедиться, насколько важны возможности, которые предоставляет нам такая интеграция, насколько ценной является взаимная поддержка».

говорится в обращении.

Белорусский лидер считает, что выбранный в 1999 году курс на сплочение с Россией оказался верным. По его словам, вместе страны преодолеют любые трудности. Глава государства пожелал белорусам и россиянам крепкого здоровья, благополучия, мирного неба, единства и уверенности в завтрашнем дне.

Высший госсовет в Минске

В минувшую пятницу 6 декабря в белорусской столице состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства, приуроченное к 25-летию подписания договора о создании СГ.

В рамках мероприятия лидеры Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин озвучили основные моменты союзного строительства.

По итогам заседания главы государств подписали ряд документов. В частности, подписан межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, утверждено постановление о концепции безопасности СГ.

Кроме того, президенты подписали межгосударственный договор о формировании объединенного рынка электроэнергии, Декрет ВГС СГ о единых правилах в области защиты прав потребителей и резолюция о комфортных тарифах связи на территории Союзного государства.

Лукашенко Александр