Лукашенко поздравил белорусов и россиян с 25-летием Союзного государства

Четверть века назад, 8 декабря 1999 года, был подписан договор о создании наднационального объединения — Союзного государства Беларуси и России. Это решение, по его словам, носило судьбоносный характер и позволило двум странам сохранить экономику, а также преодолеть все трудности в других сферах.