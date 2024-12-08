Лукашенко поздравил белорусов и россиян с 25-летием Союзного государства

Четверть века назад, 8 декабря 1999 года, был подписан договор о создании наднационального объединения — Союзного государства Беларуси и России. Это решение, по его словам, носило судьбоносный характер и позволило двум странам сохранить экономику, а также преодолеть все трудности в других сферах.
Лукашенко отметил, что союз Беларуси и России получил большую поддержку у народов двух стран. За 25 лет страны реализовали множество совместных программ и проектов, занялись исследованием космоса, атомной энергетикой и высокими технологиями.
Президент обратил внимание, что граждане Союзного государства имеют равные права, могут свободно передвигаться и жить на территории двух стран.
«В непростых условиях прошедшего периода мы многократно могли убедиться, насколько важны возможности, которые предоставляет нам такая интеграция, насколько ценной является взаимная поддержка».
Белорусский лидер считает, что выбранный в 1999 году курс на сплочение с Россией оказался верным. По его словам, вместе страны преодолеют любые трудности. Глава государства пожелал белорусам и россиянам крепкого здоровья, благополучия, мирного неба, единства и уверенности в завтрашнем дне.
Высший госсовет в Минске
В минувшую пятницу 6 декабря в белорусской столице состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства, приуроченное к 25-летию подписания договора о создании СГ.
В рамках мероприятия лидеры Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин озвучили основные моменты союзного строительства.
По итогам заседания главы государств подписали ряд документов. В частности, подписан межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, утверждено постановление о концепции безопасности СГ.
Кроме того, президенты подписали межгосударственный договор о формировании объединенного рынка электроэнергии, Декрет ВГС СГ о единых правилах в области защиты прав потребителей и резолюция о комфортных тарифах связи на территории Союзного государства.