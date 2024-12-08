Лукашенко обратился к народам Беларуси и России, сказав о совместном преодолении трудностей

Председатель Высшего Государственного Совета Союзного государства, президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к народам двух стран в день 25-летия Договора о Союзном государстве, пишет БелТА со ссылкой на пресс-службу президента.
Александр Лукашенко направил обращение к народам Беларуси и России в этот знаменательный день.
В обращении говорится, что 8 декабря 1999 года страны открыли новый горизонт в отношениях. Александр Лукашенко подчеркнул, что это «судьбоносное решение позволило двум братским народам преодолеть разрушительные центробежные тенденции в экономике и социальной сфере».
Кроме того, договор дал возможность «перейти к строительству общего союзного дома». Сделано это на «основе исторической, духовной и культурной общности, на основе уважения суверенитета и национальной идентичности двух государств».
«Сегодня можно с уверенностью сказать, что Союзное государство состоялось и ярко демонстрирует успешность этого уникального межгосударственного объединения», — говорится в обращении.
Президент Беларуси также отметил, что за прошедшие годы сделано немало. В частности, приумножены интеграционные связи, реализованы инновационные проекты в различных отраслях. Страны ведут совместное исследование космоса, развивают высокие технологии и атомную энергетику. Кроме того, «граждане Беларуси и России имеют равный доступ к образованию, здравоохранению, системе социального обеспечения, беспрепятственное право на трудоустройство, свободное передвижение и выбор места жительства».
Александр Лукашенко высказал убежденность в совместном преодолении всех трудностей и дальнейшем развитии стран в рамках Союзного государства.
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