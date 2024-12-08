Лукашенко обратился к народам Беларуси и России, сказав о совместном преодолении трудностей

Президент Беларуси также отметил, что за прошедшие годы сделано немало. В частности, приумножены интеграционные связи, реализованы инновационные проекты в различных отраслях. Страны ведут совместное исследование космоса, развивают высокие технологии и атомную энергетику. Кроме того, «граждане Беларуси и России имеют равный доступ к образованию, здравоохранению, системе социального обеспечения, беспрепятственное право на трудоустройство, свободное передвижение и выбор места жительства».