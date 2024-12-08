Путин наградил Минниханова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Минниханов награжден «за большой вклад в решение социально экономических задач и многолетнюю добросовестную работу».
Справка «РГ».
Родился 1 марта 1957 года в селе Новый Арыш Рыбно-Слободского района Татарской АССР. В 1978 году окончил Казанский сельскохозяйственный институт, специальность «механизация сельского хозяйства», квалификация «инженер-механик». В 1986 году окончил в Москве Заочный институт советской торговли, получив специальность «товароведение и организация торговли продовольственными товарами».
В 1993−96 годах — глава администрации Высокогорского района. В 1996−98 годах — министр финансов Республики Татарстан.
В 1998 году возглавил правительство Республики Татарстан. С 25 марта 2010 года — президент Республики Татарстан. С 4 февраля 2023 года — глава (раис) Республики Татарстан.