Путин наградил Минниханова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Родился 1 марта 1957 года в селе Новый Арыш Рыбно-Слободского района Татарской АССР. В 1978 году окончил Казанский сельскохозяйственный институт, специальность «механизация сельского хозяйства», квалификация «инженер-механик». В 1986 году окончил в Москве Заочный институт советской торговли, получив специальность «товароведение и организация торговли продовольственными товарами».