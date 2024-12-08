Трамп призвал к немедленному прекращению огня на Украине

«Необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры. Слишком много жизней тратится напрасно, слишком много семей разрушается, и если это продолжится, это может перерасти во что-то гораздо большее и гораздо худшее», — написал Дональд Трамп.
Его пост продиктован событиями в Сирии, где исламисты захватили власть в стране. Дональд Трамп пишет, что президент Сирии Башар Асад «бежал из своей страны», а «его покровительница Россия… не была заинтересована в его защите». Трамп считает, что российские власти потеряли интерес к Сирии «из-за Украины».
«Россия и Иран сейчас находятся в ослабленном состоянии, один из-за Украины и плохой экономики, другой из-за Израиля и его боевых успехов. Точно так же Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку и остановить безумие», — написал он.
Новость дополняется