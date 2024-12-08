Трамп призвал к немедленному прекращению огня на Украине

Его пост продиктован событиями в Сирии, где исламисты захватили власть в стране. Дональд Трамп пишет, что президент Сирии Башар Асад «бежал из своей страны», а «его покровительница Россия… не была заинтересована в его защите». Трамп считает, что российские власти потеряли интерес к Сирии «из-за Украины».