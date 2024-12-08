Премьер Сирии ответил на вопрос о будущем российских баз в стране

Решение насчет дальнейшего военного присутствия России в Сирии примут новые власти республики, заявил сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джалали в эфире Al Arabiya.
Российские военные присутствуют в Сирии на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе. Они находятся в западной части республики на побережье Средиземного моря. В 2017 году Москва и Дамаск договорились о размещении на этих базах российских сил на 49 лет.
Аль-Джалали заявил о готовности сотрудничать с любым выбранным населением руководством для мирного транзита власти и сообщил, что большинство членов правительства остались в Дамаске, а связи с президентом Башаром Асадом нет. Он уточнил, что в последний раз говорил с Асадом вечером в субботу, 7 декабря. Тогда президент прокомментировал продвижение боевиков так: «Завтра посмотрим».
«Эта страна может быть нормальной страной. Страной, которая строит хорошие отношения со своим соседом и со всем миром. Но это зависит от того, какое руководство выберет сирийский народ», — подчеркнул премьер.
Правительство Сирии связалось с руководством повстанцев и «обсудило важность сохранения государственных институтов», добавил он.
Командование боевиков, захвативших Дамаск, приказало не захватывать правительственные здания, пока не состоится официальная передача власти. До тех пор они останутся под управлением главы правительства.
Наступление сирийских повстанцев началось в середине прошлой недели, 27 ноября, в провинциях Идлиб и Алеппо. За несколько суток боевики взяли несколько крупных городов, правительственная армия не смогла выстроить устойчивую оборону. В ночь на 8 декабря силы повстанцев вошли в Дамаск.
Ключевую роль в вооруженной оппозиции сейчас играют террористическая группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ; запрещена в России) и отдельные подразделения «Сирийской национальной армии» (СНА; ранее была известна как «Сирийская свободная армия»), которую поддерживали США и Турция.
Российская авиация наносила удары по подразделениям боевиков. «Мы абсолютно убеждены в том, что совершенно неприемлемо использовать террористов для достижения геополитических целей, как это сейчас делается [в Сирии]», — сказал Лавров 7 декабря. Он также подчеркнул, что Россия «старается сделать все, чтобы не дать террористам взять верх», даже если те утверждают, что «больше не террористы».
Посольство России в Дамаске рекомендовало гражданам покинуть Сирию «в связи со сложной военно-политической обстановкой». Аэропорт Дамаска в ночь на 8 декабря прекратил работу.