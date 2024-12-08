Премьер Сирии ответил на вопрос о будущем российских баз в стране

Российская авиация наносила удары по подразделениям боевиков. «Мы абсолютно убеждены в том, что совершенно неприемлемо использовать террористов для достижения геополитических целей, как это сейчас делается [в Сирии]», — сказал Лавров 7 декабря. Он также подчеркнул, что Россия «старается сделать все, чтобы не дать террористам взять верх», даже если те утверждают, что «больше не террористы».