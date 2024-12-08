СМИ показали, как премьера Сирии ведут на встречу с вооруженной оппозицией

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли ранее заявил, что он с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»*.
На короткой видеозаписи Аль-Джаляли выходит из здания в сопровождении нескольких мужчин, как минимум двое из них вооружены, и садится в автомобиль.
Голос за кадром утверждает, что премьера сопровождают члены «Пятой дивизии». «Премьер направляется в отель Four Seasons для передачи госинститутов (боевикам — ред.)», — говорит оператор.
* Террористическая организация, запрещена в России