Ситуация в Сирии. Что известно к этому часу

«Все сотрудники международного аэропорта эвакуированы, его работа полностью прекращена».
Ранее агентство Франс Пресс проинформировало со ссылкой на жителей Дамаска, что в сирийской столице слышны выстрелы.
В свою очередь, Ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники перед этим сообщил, что сирийские боевики, войдя в города Хомс, заняли все его районы. От Хомса до Дамаска по прямой — около 150 километров.
Взрывы были слышны в Дамаске, сообщила сирийская радиостанция Sham FM.
«Взрывы возобновились в столице Дамаске».
Как утверждал телеканал Al Jazeera, сирийские военные покидают центр Дамаска, а здания центрального телевидения якобы заняты посторонними.
Кроме того, телеканал сообщил, что вооруженные бандформирования террористов взяли под контроль тюрьму Сейдная в сирийской столице и выпустили всех заключенных.
Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о готовности сотрудничать с любым правительством, которое выберут сирийцы, сообщает саудовский телеканал Al Arabiya.
Также он заявил, что находится дома и не намерен покидать его, он призвал сирийских граждан не наносить ущерба государственной собственности. Об этом сообщил саудовский телеканал Al Arabiya.
По данным телеканала, в здании центрального телевидения Сирии в Дамаске находятся посторонние, якобы «силы оппозиции», а их сторонники тем временем собираются на центральной площади Омейядов в сирийской столице.
Что касается президента Сирии Башара Асада, то Агентство Рейтер со ссылкой на неназванных высокопоставленных офицеров сирийской армии утверждало, что он якобы покинул Дамаск и улетел «в неизвестном направлении» на фоне военных действий в стране.
Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил по телефону телеканалу Al-Arabiya, что не в курсе местонахождения президента страны и министра обороны. По его словам, в последний раз он контактировал с Асадом в субботу вечером.
Я остаюсь в Дамаске, принял принципиальное решение не уезжать. Также в Сирии остаются 18 министров, я смог связаться как минимум с половиной из них, добавил премьер-министр. Он также сообщил, что не в курсе местонахождения министра обороны страны.
Министр связи Сирии Ияд аль-Хатыб утверждал в эфире телеканала Al-Arabiya, что захватившие Дамаск боевики гарантировали безопасность оставшимся в Дамаске членам Кабмина Сирии.
Также Мухаммед Гази аль-Джаляли по телефону телеканалу Al-Arabiya сообщил, что в истории Сирии начинается новая эпоха.
«В истории Сирии начинается новый этап. Мы надеемся, что наступает эпоха плюрализма».
Еще одно его заявление касалось установления контакта с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»*.
«Да, мы связались с (руководителем ХТШ*) Абу Мухаммадом аль-Джулани и руководством оперативного штаба боевиков. Он сказал, что будет продолжено предоставление услуг населению, что не будет мести и репрессий».
Говоря о военном присутствии РФ в САР, премьер-министр Сирии отметил, что это вопрос будет решаться новыми властями.
Звуки интенсивной перестрелки слышны в правительственном квартале Дамаска, рассказали РИА Новости очевидцы.
Курдская автономная администрация на северо-востоке Сирии на фоне продвижения боевиков в стране заявила, что призывает свои силы повысить уровень боеготовности до максимального.
Захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. При этом террористы призвали боевиков не устраивать погромов.
Израильские танки утром в воскресенье вошли в буферную зону на границе с Сирией с целью укрепления обороны Голанских высот на фоне событий в соседней стране, сообщила гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источники в Сирии.
При этом, в субботу вечером главное командование сирийской армии заявило, что военные продолжают наносить удары по террористам в провинциях Хама, Хомс и Дераа.
Террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам»* совместно с другими вооруженными формированиями, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо, второй по величине город в Сирии, и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия.
* Организация признана террористической и запрещена в России.