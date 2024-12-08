Глава МВД Литвы пояснил, закроют ли все пункты пропуска на белорусской границе

«Я думаю, что пограничники там свою работу выполняют, но, может быть, анализ, а если там возникли какие-то проблемы, то и подготовка к таким проблемам необходима. Мы поговорим с командирами, посмотрим, какова ситуация, но я считаю, что закрывать на данный момент совершенно нет необходимости», — сказал министр.