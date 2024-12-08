Глава МВД Литвы пояснил, закроют ли все пункты пропуска на белорусской границе

По его словам, решение о приостановке работы погранперехода принимает министерство иностранных дел. Однако надо понимать, что остались еще и международные обязательства.
«По определенным коридорам транзит осуществляется не только в эти страны — Беларусь или Россию — но и дальше. Наверное, мы не сможем закрыться», — заявил Кондратовичюс литовским СМИ.
Усилить контроль
В Вильнюсе вместе с тем считают, что необходимо ужесточить контроль над грузами и гражданами, которые пересекают границу, чтобы исключить нарушение санкций и въезд «нежелательных лиц» в страны Шенгена.
«Я думаю, что пограничники там свою работу выполняют, но, может быть, анализ, а если там возникли какие-то проблемы, то и подготовка к таким проблемам необходима. Мы поговорим с командирами, посмотрим, какова ситуация, но я считаю, что закрывать на данный момент совершенно нет необходимости», — сказал министр.
Он также проинформировал, что граница с Беларусью усилена спецсредствами, установку этих систем Литва уже закончила. Кроме того, планируется завершить такие же работы на границе с Россией.
Закрытые пункты пропуска
На литовско-белорусской границе оборудовано шесть пунктов пропуска. Два из них — «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы») — были закрыты в августе 2023 года. С 1 марта 2024-го власти Литвы закрыли еще два погранперехода — «Лаворишкес» и «Райгардас» («Котловка» и «Привалка» с белорусской стороны).
Работают в настоящее время только два — КПП «Мядининкай» («Каменный лог» в Беларуси) и «Шальчининкай» («Бенякони»).