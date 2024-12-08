Олбани
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан и Франция укрепляют связи в атомной отрасли

С 4 по 6 декабря казахстанская делегация во главе с министром энергетики Алмасадамом Саткалиевым находилась с рабочим визитом во Французской Республике, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

В рамках визита состоялись встречи с министром-делегатом по внешней торговле и делам французских граждан за рубежом, министром-делегатом по вопросам энергетики и директором по энергетике и климату Франции.

Казахстанская делегация провела переговоры с ведущими организациями атомной отрасли Франции, включая крупнейшую энергогенерирующую компанию и оператора атомных электростанций EDF, разработчика и производителя оборудования для АЭС Framatome, а также поставщика турбинного оборудования для АЭС Arabelle Solutions.

Кроме того, состоялась встреча с международной консалтинговой компанией Assystem, специализирующейся на инжиниринговых услугах, управлении проектами и цифровых решениях для сложных инфраструктурных объектов, включая атомные электростанции.

Делегация также посетила кризисный центр Института радиационной защиты и ядерной безопасности (IRSN) и завод по производству оборудования для АЭС.

Французская сторона выразила готовность оказать поддержку Казахстану в реализации проекта строительства атомной электростанции. Франция, где на атомную энергетику приходится около 70% вырабатываемой электроэнергии, является мировым лидером в этой области.

экономика
энергетика