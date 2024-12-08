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ЦИК: настольная игра о выборах в Беларуси скоро поступит в продажу

ЦИК рассказал о настольной игре об избирательной системе в Беларуси, которая скоро поступит в продажу.

Источник: Комсомольская правда

Председатель ЦИК Беларуси (Центральной избирательной комиссии) Игорь Карпенко рассказал БелТА о настольной игре об выборах избирательной системе в Беларуси, которая скоро поступит в продажу.

Карпенко сказал, что среди новых функций ЦИК — работа над правовым просвещением белорусов вместе с госорганами и общественностью. Среди прочего, глава комиссии напомнил, что при ней действует Молодежный совет.

— Работает по принципу «равный обучает равного», — сказал о его функциях Игорь Карпенко и добавил: — Кстати, ребята из Молодежного совета разработали настольную игру. В ближайшее время она поступит в продажу. И наша молодежь в игровой форме сможет ознакомиться с азами нашей избирательной системы.

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