ЦИК: настольная игра о выборах в Беларуси скоро поступит в продажу

— Работает по принципу «равный обучает равного», — сказал о его функциях Игорь Карпенко и добавил: — Кстати, ребята из Молодежного совета разработали настольную игру. В ближайшее время она поступит в продажу. И наша молодежь в игровой форме сможет ознакомиться с азами нашей избирательной системы.