Представитель сирийской оппозиции хочет создать переходное правительство

27 ноября формирования экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ и признана террористической организацией) и ее союзников начали масштабное наступление на позиции правительственных сил. К вечеру 7 декабря противники президента Сирии Башара Асада захватили несколько крупных городов — Алеппо, Хаму, Дейр-эз-Зор, Дераа и Хомс. В воскресенье утром сирийские боевики вошли в Дамаск, после чего подразделения сирийской армии покинули город. Глава сирийского правительства Мухаммед Гази аль-Джаляли выразил готовность передать власть в республике мирным путем.