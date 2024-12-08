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Представитель сирийской оппозиции хочет создать переходное правительство

СТАМБУЛ, 8 декабря. /ТАСС/. Глава так называемого временного правительства Сирии Абдуррахман Мустафа назвал приоритетными для сирийской оппозиции задачами защиту мирных граждан и формирование переходного правительства.

Источник: РИА "Новости"

«Важнейшими задачами сейчас являются сохранение государственных институтов, защита мирного населения и формирование переходного правительства», — сказал он в эфире телеканала TRT Haber.

«Для нас сегодняшний день — особый. Это день нового рождения Сирии. Отныне наша борьба направлена на строительство новой Сирии», — добавил представитель сирийской оппозиции.

27 ноября формирования экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ и признана террористической организацией) и ее союзников начали масштабное наступление на позиции правительственных сил. К вечеру 7 декабря противники президента Сирии Башара Асада захватили несколько крупных городов — Алеппо, Хаму, Дейр-эз-Зор, Дераа и Хомс. В воскресенье утром сирийские боевики вошли в Дамаск, после чего подразделения сирийской армии покинули город. Глава сирийского правительства Мухаммед Гази аль-Джаляли выразил готовность передать власть в республике мирным путем.