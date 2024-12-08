Полковник Ходаренок: скорее всего ВС РФ придется покинуть свои базы в Сирии

Утром 8 декабря формирования противников Башара Асада вошли в Дамаск. Подразделения и части вооруженных сил Сирии и других силовых структур покинули город. Столица страны находится в руках боевиков. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок назвал основные причины падения режима Асада в Сирии и дал прогноз о судьбе военных баз России, развернутых в республике.
Наступательная операция сирийских оппозиционных сил «Сдерживание агрессии» стартовала 27 ноября. 1 декабря к боевым действиям подключилась Сирийская национальная армия, которая объявила о начале своей операции «Заря Свободы».
К 8 декабря вооруженные формирования боевиков захватили вторую столицу Сирии Алеппо, город Хаму, полностью провинцию Идлиб, город Хомс и утром этого же дня вошли в Дамаск.
Катастрофа режима Башара Асада произошла просто с головокружительной быстротой, которая не прогнозировалась даже глубоко погруженными в ситуацию аналитиками.
В Дамаске в настоящее время слышна автоматно-пулеметная стрельба. Башар Асад покинул столицу. Жена и дети Асада ранее уже улетели в Москву. Где находится сам бывший сирийский лидер в настоящее время, точных сведений нет.
Ключевые объекты Дамаска, включая аэропорт, правительственный квартал, здания силовых структур, ведущих СМИ и пенитенциарной системы, заняты вооруженными формированиями оппозиции. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил о готовности сотрудничать с любым руководством, которое выберет народ. Однако вряд ли в его услугах будет нуждаться новое руководство страны.
Как сообщил Bloomberg, еще вчера президент Сирии Башар Асад просил США помочь остановить военные действия с террористами, захватившими часть территории страны, в обмен на прекращение сотрудничества с ливанским движением «Хезболла» и другими группировками, поддерживаемыми Ираном.
Но уже менее через сутки эта мольба уже бывшего сирийского лидера стала абсолютно неактуальной.
Реальность сегодня такова, что прежней Сирии уже нет, и что возникнет на развалинах государства Башара Асада (одно это будет государство или несколько), еще сказать очень трудно. Во всяком случае, прежние утверждения о том, что Москва одержала в Сирии крупную победу геополитического масштаба, проверила боеспособность своих Вооруженных сил, испытала новые образцы вооружения и военной техники, создала плацдарм для распространения своего геостратегического влияния на страны африканского континента сегодня, уже звучат, мягко говоря, несколько неактуально.
С причинами и особенностями катастрофического поражения режима Башара Асада еще долго будут разбираться аналитики и историки. Но две из них, наверное, можно назвать по горячим следам и сегодня — ликвидации власти теперь уже бывшего сирийского лидера сильно поспособствовал разгром Израилем движения «Хезболла» и физическое уничтожение Армией обороны Израиля харизматических лидеров этой организации, и, скажем так, организационно-штатные мероприятия, приведшие к расформированию одной из частных военных компаний России, которая в Сирии во многом была опорой режима Асада.
С исчезновением этих двух замковых камней прежняя власть в стране рухнула. Существенное влияние на обстановку в Сирии оказало и сокращение боевого и численного состава авиационной группировки ВКС на авиабазе Хмеймим.
Главный для всех нас сейчас вопрос — как осуществить вывод без потерь российских военных специалистов из Сирии из Тартуса и Хмеймима. Обе базы, к большому сожалению, скорее всего, придется оставить. Вряд ли с новым руководством Сирии удастся добиться пролонгации каких-либо соглашений о дальнейшем пребывании российских военных баз на территории страны.
Тут следует заметить, что в строительство и оснащение этих военных объектов, начиная с 2015 года, были вложены весьма и весьма немалые средства. Тот же Тартус был с иголочки построен практически с нуля. В первоклассную авиационную базу превращен и Хмеймим. И автор видел все это собственными глазами.
И просто волосы на голове хочется рвать, что все созданное с таким трудом и с такими материальными затратами (многое возили самолетами), скорее всего, придется бросить. Иными словами, строили, создавали, укрепляли, — и теперь все на ветер.
Что касается геополитических последствий катастрофы режима Башара Асада, то развернутые прогнозы хотя бы на ближайшее время пока несколько преждевременны, поскольку ситуация в Сирии развивается стремительно. Во всяком случае, Ближний Восток в ближайшее время ждут новые времена.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),