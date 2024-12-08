Полковник Ходаренок: скорее всего ВС РФ придется покинуть свои базы в Сирии

Реальность сегодня такова, что прежней Сирии уже нет, и что возникнет на развалинах государства Башара Асада (одно это будет государство или несколько), еще сказать очень трудно. Во всяком случае, прежние утверждения о том, что Москва одержала в Сирии крупную победу геополитического масштаба, проверила боеспособность своих Вооруженных сил, испытала новые образцы вооружения и военной техники, создала плацдарм для распространения своего геостратегического влияния на страны африканского континента сегодня, уже звучат, мягко говоря, несколько неактуально.