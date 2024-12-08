Мария Захарова рассказала, считает ли она Екатеринбург «городом бесов»

«Кто какой Екатеринбург знает, у того такой он и есть. Я рассказала о том, какой Екатеринбург близок мне, и я буду открывать его для себя еще больше», — ответила Захарова на вопрос корреспондента It’s My City, о том, считает ли она «городом бесов» столицу Среднего Урала.