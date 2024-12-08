Мария Захарова рассказала, считает ли она Екатеринбург «городом бесов»

По ее словам, Екатеринбург — важный город для российской истории, так как в XX веке здесь расстреляли царскую семью, а позже ковали победу над фашистской Германией. Это город нашей истории, славы и ремесленников, — говорит она.
«Кто какой Екатеринбург знает, у того такой он и есть. Я рассказала о том, какой Екатеринбург близок мне, и я буду открывать его для себя еще больше», — ответила Захарова на вопрос корреспондента It’s My City, о том, считает ли она «городом бесов» столицу Среднего Урала.
«Городом бесов» Екатеринбург впервые назвал телеведущий Владимир Соловьев в 2019 году. Впоследствии он неоднократно называл Екатеринбург именно так, а буквально неделю назад призывал изгнать «бесов» из города. Это вызвало публичную полемику с использованием очень резких выражений со стороны известных екатеринбуржцев.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прилетала в Екатеринбург на открытие памятнику Александру I. Как ранее рассказывал ЕАН, в церемонии открытия также приняли участие главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Богинский, председатель Екатеринбургской гордумы Анна Гурарий, генеральный директор православного телеканала «Спас» Борис Корчевников, руководитель Екатеринбургского отделения Императорского православного палестинского общества Инна Баталова. Также присутствовали замгубернатора, министр по управлению госимуществом Свердловской области Алексей Кузнецов, региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова, директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.