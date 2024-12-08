Глава ЦИК Беларуси Карпенко высказался о событиях в Грузии

Председатель ЦИК Беларуси (Центральной избирательной комиссии) Игорь Карпенко высказался в интервью БелТА о событиях в Грузии.
В частности, Карпенко заметил, что избирательный процесс многих стран в последнее время подвержен гибридному воздействию.
— Я очень внимательно наблюдаю за событиями в Грузии, — сказал глава ЦИК Беларуси. — Там начались такие голословные заявления по поводу фальсификаций и так далее. Но мне понравился ход наших коллег, которые фактически взяли и подали заявление Центральной избирательной комиссии в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело. И те, кто больше всего кричал о фальсификациях, в том числе наделенные определенными властными полномочиями в этой стране, конкретных доказательств на стол не положили.
Карпенко напомнил, что бессмертная юридическая практика — предоставлять факты при обвинении.
Также Игорь Карпенко рассказал о настольной игре о выборах в Беларуси, которая поступит в продажу.
Тем временем белорусские врачи сказали, почему нельзя отоспаться на выходных за всю неделю и как улучшить сон зимой.
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