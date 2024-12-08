Глава ЦИК Беларуси Карпенко высказался о событиях в Грузии

— Я очень внимательно наблюдаю за событиями в Грузии, — сказал глава ЦИК Беларуси. — Там начались такие голословные заявления по поводу фальсификаций и так далее. Но мне понравился ход наших коллег, которые фактически взяли и подали заявление Центральной избирательной комиссии в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело. И те, кто больше всего кричал о фальсификациях, в том числе наделенные определенными властными полномочиями в этой стране, конкретных доказательств на стол не положили.