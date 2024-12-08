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Молдова пытается зарезервировать мощности трансбалканского маршрута для доставки газа

КИШИНЕВ, 8 дек — Sputnik. Молдове необходимо зарезервировать мощности по транспортировке природного газа по трансбалканскому маршруту в режиме реверса. Такое решение было принято на заседании профильных энергетических ведомств страны, прошедшем в конце этой недели.

Источник: Sputnik.md

Сотрудники Минэнерго, Национального агентства по регулированию в энергетике и предприятий энергетического сектора изучили ситуацию с поставками топлива в Молдову и подготовили перечень решений для предотвращения возможного энергетического кризиса и управления им.

Специалисты отметили, что Молдове необходимо зарезервировать мощности по транспортировке природного газа по трансбалканскому маршруту в режиме реверса. При этом резервирование на январь 2025 года необходимо осуществить до 18.00 16 декабря 2024 года, а на 1 января 2025 года — до 18.00 31 декабря.

Было решено, что оператор газотранспортной системы Молдовы VestMoldTransGaz в сотрудничестве со всеми операторами трансбалканского маршрута, будет проводить ежедневный мониторинг резервирования мощности трейдерами и поставок природного газа, предоставляя отчет об этом в Минэнергетики.

В ходе заседания также ответственные лица отчитались о реализации мероприятий «плана для зимы», который содержит 45 пунктов по обеспечению безопасности поставок энергоресурсов этой зимой, в числе которых добровольное сокращение потребления природного газа на 15%, согласно рекомендациям Евросоюза, а также продвижение использования альтернативных видов топлива.

В ходе встречи обсуждались вопросы мобилизации отечественных электрогенерирующих мощностей и максимизации импорта электроэнергии.

энергетика