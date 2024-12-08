Молдова пытается зарезервировать мощности трансбалканского маршрута для доставки газа

Специалисты отметили, что Молдове необходимо зарезервировать мощности по транспортировке природного газа по трансбалканскому маршруту в режиме реверса. При этом резервирование на январь 2025 года необходимо осуществить до 18.00 16 декабря 2024 года, а на 1 января 2025 года — до 18.00 31 декабря.