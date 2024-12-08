Пентагон: США не намерены выводить войска из Сирии

«В то время как ситуация в Сирии стремительно развивается, США продолжат тесно консультироваться с партнерами в регионе, которых затронул кризис, чтобы помочь им обеспечить свою безопасность. Наши обязательства перед ними сильны как никогда. Мы также сохраним присутствие на востоке Сирии — исключительно в целях окончательной победы над ИГ (признано в РФ террористическим и запрещено.— “Ъ”), это не имеет ничего общего с другими аспектами конфликта», — сказал Шапиро (цитата по ТАСС).