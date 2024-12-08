Глава МВД Литвы сказал, закроют ли все пункты пропуска на границе с Беларусью

Новый министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратовичюс рассказал, какие существуют планы по поводу работы пунктов пропуска на границе с Беларусью, пишет Sputnik.by.
Напомним, что ранее Вильнюс приостановил работу четырех погранпереходов, сейчас действуют лишь два.
Новый глава МВД Литвы сказал, что необходимо обсуждение по поводу возможного закрытия всех пунктов пропуска.
Он отметил, что решение о приостановке их работы принимает МИД.
При этом министр подчеркнул, что существуют международные обязательства. Кондратовичюс сказал литовским СМИ:
— По определенным коридорам транзит осуществляется не только в эти страны — Беларусь или Россию — но и дальше. Наверное, мы не сможем закрыться.
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