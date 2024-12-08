Песков призвал не торопиться в процессе интеграции с Белоруссией

«Это очень сложный процесс, здесь не нужно торопиться», — сказал Песков, говоря о процессе интеграции между Белоруссией и Россией.
Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Слова представителя Кремля приводит telegram-канал «Вести».
Он отметил, что вопрос единого Союзного государства обсуждается, но «все должно идти умеренно».
«Быстрее двигаться хотят все, но интеграция — это дело очень сложное, очень кропотливое… Здесь не нужно торопиться в ущерб качеству интеграции. Потом все-таки страны сохраняют свой суверенитет. Это две независимые страны. При сохранении вот этой суверенности обсуждается вопрос единого Союзного государства. И здесь все должно быть умеренно, все должно быть продуманно и не приводить к каким-то противоречиям», — подчеркнул Песков.