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Песков призвал не торопиться в процессе интеграции с Белоруссией

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал интеграцию России и Белоруссии в рамках Союзного государства сложным процессом, в котором не нужно торопиться.

Источник: © РИА Новости

«Это очень сложный процесс, здесь не нужно торопиться», — сказал Песков, говоря о процессе интеграции между Белоруссией и Россией.

Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Слова представителя Кремля приводит telegram-канал «Вести».

Он отметил, что вопрос единого Союзного государства обсуждается, но «все должно идти умеренно».

«Быстрее двигаться хотят все, но интеграция — это дело очень сложное, очень кропотливое… Здесь не нужно торопиться в ущерб качеству интеграции. Потом все-таки страны сохраняют свой суверенитет. Это две независимые страны. При сохранении вот этой суверенности обсуждается вопрос единого Союзного государства. И здесь все должно быть умеренно, все должно быть продуманно и не приводить к каким-то противоречиям», — подчеркнул Песков.

Песков Дмитрий