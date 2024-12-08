В Уфе на публичные слушания вынесен проект бюджета города на 2025 год

Уфимцы могут внести свои письменные предложения и зарегистрироваться для выступления до 10 декабря 2024 года. Проект бюджета (https://gorsovet-ufa.ru/samoupravlenie/01.php?ID=3469) размещён на официальном сайте Совета, в разделе «Участие граждан в МСУ», там же можно узнать об условиях регистрации и отправке предложений.