Bloomberg: Асад во время наступления исламистов просил помощи у США

Агентство уточняет, что соглашение включало в себя и отказ Сирии от любого сотрудничества с ливанским движением «Хезболла». В обмен Башар Асад просил оказать помощь в остановке наступления антиправительственных сил.
Еще одна инициатива заключалась в том, что Башар Асад отправил высокопоставленного христианского лидера на встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Тот должен был рассказать европейскому политику об угрозах для христианского меньшинства Сирии в случае победы исламистов. Ожидалось, что Орбан расскажет об опасениях Башара Асада Дональду Трампу.
Избранный президент США позже написал в соцсети X, что «Сирия — это бардак». По его словам, Вашингтон не должен иметь с Дамаском ничего общего.
По информации издания Bild, в Катаре Башар Асад также проводил переговоры с представителями антиправительственных сил. Согласно плану, Асад должен был подать в отставку и улететь в Россию, после чего наступление бы прекратилось. В связи с чем переговоры провалились, неизвестно.
Утром 8 декабря антиправительственные войска зашли в Дамаск и заявили о падении режима Башара Асада. Где сейчас находится президент Сирии, неизвестно. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о переговорах с исламистами и намерении организовать мирную передачу власти.