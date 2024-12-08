Bloomberg: Асад во время наступления исламистов просил помощи у США

По информации издания Bild, в Катаре Башар Асад также проводил переговоры с представителями антиправительственных сил. Согласно плану, Асад должен был подать в отставку и улететь в Россию, после чего наступление бы прекратилось. В связи с чем переговоры провалились, неизвестно.